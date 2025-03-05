Зеленский попался на двойном обмане Трампа. При чём тут Чёрное море?

Высокопоставленный источник в военно-дипломатических кругах разоблачил попытку Зеленского дважды обмануть Трампа — сначала с давно устаревшей идеей о перемирии в Чёрном море, а после и с отказом от ударов по энергетическим объектам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии