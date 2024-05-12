Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Магнитные бури, островизация энергосистемы на большом острове и прч. или что, если не "метеорит", перезагрузит наш шарик?

Магнитные бури, островизация энергосистемы на большом острове и прч. или что, если не "метеорит", перезагрузит наш шарик?

RomanSmirnov  Новости забиты новостями о "самой большой магнитной буре" - что тут можно отметить: 1.

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