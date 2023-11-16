Фигуристка Трусова: выбираю хороший прокат с хорошим местом

Серебряная призерка Олимпийских игр - 2022 Александра Трусова в подкасте "Okko Спорт" ответила на вопрос, который часто задают фигуристам: что выбрать — хороший прокат с плохим местом или плохой прокат с хорошим местом.
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