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Погони, стрельба и взрывы: актеры сериала "Спецы" раскрыли детали съемок

Погони, стрельба и взрывы: актеры сериала "Спецы" раскрыли детали съемок

Трейлер "Спецы", реж. Александр Черняев, 2026 Этой осенью на РЕН ТВ выходит уникальный сериал "Спецы", который впервые приоткроет детали засекреченных операций спецназа ФСБ.

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