Рекламные группы АДВ и «Игроник» объединятся для сотрудничества с госструктурами

Рекламные группы АДВ и «Игроник» создадут совместное предприятие, чтобы выполнять задачи по рекламному продвижению госучреждений и госкомпаний, пишут «Ведомости» со ссылкой на гендиректора АДВ Андрея Панкова и президента «Игроника» Никиту Пипко.