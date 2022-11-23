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Рекламные группы АДВ и «Игроник» объединятся для сотрудничества с госструктурами

Рекламные группы АДВ и «Игроник» объединятся для сотрудничества с госструктурами

Рекламные группы АДВ и «Игроник» создадут совместное предприятие, чтобы выполнять задачи по рекламному продвижению госучреждений и госкомпаний, пишут «Ведомости» со ссылкой на гендиректора АДВ Андрея Панкова и президента «Игроника» Никиту Пипко.

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