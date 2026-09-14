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Bitmine увеличила запасы на 27 180 ETH

Bitmine увеличила запасы на 27 180 ETH

Bitmine Immersion Technologies объявила об увеличении своего Ethereum-казначейства до 5 956 378 ETH после приобретения за прошедшую неделю 27 180 ETH.

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