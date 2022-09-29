Замглавы администрации Херсона анонсировал встречу с Путиным

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о запланированной встрече российского президента Владимира Путина с руководством Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.
Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о запланированной встрече российского президента Владимира Путина с руководством Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.
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