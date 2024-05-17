Провинция.ру
Свежие новостиMain
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Провинция.ру

215 подписчиков

Камбоджа выдала обвиняемого в хищении при реставрации на Соловках россиянина

Камбоджа выдала обвиняемого в хищении при реставрации на Соловках россиянина

Обвиняемого в хищении более 19 миллионов рублей Сергея Волкова экстрадировали в Россию. Фигурант уголовного дела скрывался в Камбодже, но власти страны его выдали, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх