Камбоджа выдала обвиняемого в хищении при реставрации на Соловках россиянина

Обвиняемого в хищении более 19 миллионов рублей Сергея Волкова экстрадировали в Россию. Фигурант уголовного дела скрывался в Камбодже, но власти страны его выдали, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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