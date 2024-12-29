Названы вступающие в силу в январе законы

В январе 2025 года в России вырастет минимальный размер оплаты труда, возобновится индексация пенсий работающим пенсионерам, вступают в силу нормы по совершенствованию миграционного законодательства, а также ужесточается ответственность за продажу вейпов несовершеннолетним.
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