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Названы вступающие в силу в январе законы

Названы вступающие в силу в январе законы

В январе 2025 года в России вырастет минимальный размер оплаты труда, возобновится индексация пенсий работающим пенсионерам, вступают в силу нормы по совершенствованию миграционного законодательства, а также ужесточается ответственность за продажу вейпов несовершеннолетним.

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