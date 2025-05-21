В Счетной палате заявили, что эффективность проверок возросла в 2,3 раза

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Количество проверок Счетной палаты в 2024 году снизилось почти в пять раз по сравнению с допандемийным 2019 годом, при этом их эффективность также по сравнению с тем годом возросла в 2,3 раза.
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