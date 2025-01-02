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Петербургский дневник

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В Петербурге на проспекте Культуры несовершеннолетний зарезал отца

В Петербурге на проспекте Культуры несовершеннолетний зарезал отца

Между ними произошла ссора В ночь с 31 декабря на 1 января в полицию поступило сообщение, что в квартире на проспекте Культуры находится человек с ножевым ранением.

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