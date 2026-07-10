Страна.ua: во Львове коровы застряли в грузовике из-за мобилизации хозяина

Во Львове на западе Украины сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) мобилизовали мужчину прямо на улице, после чего его коровы остались запертыми в грузовике без воды и корма уже более суток.
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