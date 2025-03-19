NBC: США могут отказаться от поста главкома НАТО в Европе

Администрация президента Соединённых Штатов Дональда Трампа изучает возможность отказа от поста верховного главнокомандующего объединёнными ВС Североатлантического альянса в европейских государствах, информирует NBC.
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