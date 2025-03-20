Рубль укрепляется, но эксперты предостерегают от поспешных решений

Укрепление рубля, которое наблюдается в последние недели, вряд ли станет устойчивым трендом, поэтому не стоит избавляться от долларов, считает экономист Лазарь Бадалов, о чём он рассказал агентству «Прайм».
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