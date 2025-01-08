Убыль населения в Пермском крае составила почти 11 тысяч человек

Из данных о демографии в регионах страны за январь-октябрь 2024 года, опубликованных Росстатом, следует, что в Пермском крае произошла значительная естественная убыль населения, и снизилось количество лиц, прибывших в регион.
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