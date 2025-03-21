Chery QQ вернется к пятидверному формату с помощью Kaiyi[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Когда-то скромная малолитражка Chery QQ стала одной из первых моделей китайской компании и была среди пионеров всего китайского автопрома в России.
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