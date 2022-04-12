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Пророссийская и русофобская стороны проявились на Украине

Пророссийская и русофобская стороны проявились на Украине

6 марта 2022 года, когда шла еще только вторая неделя специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, на «Репортере» вышла публикация под названием «Вежливые люди против нелюдей: кто сражается сейчас за будущее Украины».

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