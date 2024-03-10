КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА АНДРЕЙ РЕВНИВЦЕВ РУССКИЕ УНИЧТОЖИЛИ ГЛАВНОГО НАЦИСТА ФРАНЦИИ: "КРАСНЫЕ ЛИНИИ" МАКРОНА, О КОТОРЫХ НЕ ПИШУТ В СВОДКАХ Эммануэль Макрон меньше всего похож на ястреба, но именно ему поручили угрожать русским.
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