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Позитив для оптимистов

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  • Sergey
    закрыть на хрен границы! всех торгашей на историческую родину! пусть подымают народное хозяйство в (великой армении)!...Забудьте что тако...
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Президент Франции обозначил свои "красные линии". Если русские их перейдут, то он введёт войска.

Президент Франции обозначил свои "красные линии". Если русские их перейдут, то он введёт войска.

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА АНДРЕЙ РЕВНИВЦЕВ РУССКИЕ УНИЧТОЖИЛИ ГЛАВНОГО НАЦИСТА ФРАНЦИИ: "КРАСНЫЕ ЛИНИИ" МАКРОНА, О КОТОРЫХ НЕ ПИШУТ В СВОДКАХ Эммануэль Макрон меньше всего похож на ястреба, но именно ему поручили угрожать русским.

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Комментарии
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Алексадр Вовк-Михайлов
Макрон видно не прмнит как мы уже были в ПарЫже.
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2 час.

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