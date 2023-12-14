«ПСЖ» прорвался в плей-офф ЛЧ, поражение «Барсы», биатлонистки недовольны гостиницей в Уфе, номинанты на приз тренеру The Best, проблемы с водой в Каталонии и другие новости

1. «Барселона» неудачно закончила групповой раунд Лиги чемпионов – проиграла «Антверпену» в гостях (2:3), пропустив на 92-й минуте! «Боруссия» Дортмунд сыграла вничью с «ПСЖ» (1:1), «Милан» вырвал победу у «Ньюкасла» (2:1), «Манчестер Сити» обыграл «Црвену Звезду» (3:2), а «Атлетико» был сильнее «Лацио» (2:0).
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