В Раде назвали подписание Зеленским сделки с США аферой

Подписание украинским президентом Владимиром Зеленским сделки о добыче ресурсов с США станет самой большой аферой главы киевского режима, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в государственной измене.
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