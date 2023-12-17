Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Переживания Марины Овсянниковой по поводу своего интеллекта

Переживания Марины Овсянниковой по поводу своего интеллекта

Гений про злодейства О, я, смотрю, в джинсы облачились самые отсталые слои населения? Все-таки голод, холод и покой очень помогают мозговой деятельности, вы не находите? Меня всегда интересовало, почему некоторые люди, вроде и не сказать, что совсем уж неумные, думают, что "россияне начнут протестовать"? Ну вот с какой радости, скажите мне? Протестовать можно в двух случаях - если ты очень молод, и как следствие, желаешь рушить устои, с мозгами у тебя пока большая напряженка и при этом куда-то надо деть энергию, либо если тебе нечего терять, кроме своих цепей.

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Комментарии
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ШКИПЕР
А зачем её было пускать , когда она работала редактором в Останкино ?
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1 д.
Сергей Парков
Это он перефразировал Ярослава Гашека: &quot;Все эстеты - гомосексуалисты&quot; (Бравый солдат Швейк). За сто лет ничего не изменилось.
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22 час.
Андрей Тихонов
На тв все такие
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19 час.

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