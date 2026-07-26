Проверьте себя на незнание нестареющей классики золотой советской мультипликации! фото: YouTubeПозвоните родителям ваших родителей — дедулям и бабулям! Надеемся, они у вас живы и по мере возможности здоровы.
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