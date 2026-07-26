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Угадайте советские мультфильмы про бабушек и дедушек — их обожают все от стара до мала: непроходимый тест для рожденных и выросших в СССР

Угадайте советские мультфильмы про бабушек и дедушек — их обожают все от стара до мала: непроходимый тест для рожденных и выросших в СССР

Проверьте себя на незнание нестареющей классики золотой советской мультипликации! фото: YouTubeПозвоните родителям ваших родителей — дедулям и бабулям! Надеемся, они у вас живы и по мере возможности здоровы.

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