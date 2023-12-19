Сейчас вам будет явлена в 2-х актах трагическая, но поучительная история из страны, победившей Наполеона, — из Казахстана! Трагедия называется “Отопление в декабре”! Акт 1.
Батыр-перемога 80-го уровня
Комментарии
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владимир лобурь
Эта тварь Башкенова пусть идет в задницу. Там ее место.
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1 д.
Аршак Меликджанян
правильно она говорит, давайте будем прагматичными, не забудем резню и выселение русских, так что сами сами, ручками мать вашу.
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23 час.
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