Кирилл и его жена Анастасия заказали такси из Одинцова в Москву, так как Кириллу, ветерану СВО, нужно было посетить врача-протезиста.
Бахром отказался везти ветерана СВО – Бахром уже на родине
Комментарии
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Татьяна Романова
Помнится не так давно, по крайней мере в нынешнем веке, депутаты бурно обсуждали тему о запрете работы мигрантов в автоперевозках. И что? Кишка тонка? Чурбанское лобби победило? Единственный выход избавиться от черной плесени, это полный игнор, отказываться от поездок в такси и городском транспорте, если за рулем бахромы и насралло, вот тогда, возможно, наши барыги и задумаются.
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1 м.
Егор П
Пока в Госдуме есть лоббисты черножопых, никто ничего не закроет
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1 м.
Лебедев Андрей Юрьевич
Удавить надо было чурбана на рабочем месте.
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1 м.
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