Бахром отказался везти ветерана СВО – Бахром уже на родине

Татьяна Романова

Помнится не так давно, по крайней мере в нынешнем веке, депутаты бурно обсуждали тему о запрете работы мигрантов в автоперевозках. И что? Кишка тонка? Чурбанское лобби победило? Единственный выход избавиться от черной плесени, это полный игнор, отказываться от поездок в такси и городском транспорте, если за рулем бахромы и насралло, вот тогда, возможно, наши барыги и задумаются.