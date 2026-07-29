Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Бахром отказался везти ветерана СВО – Бахром уже на родине

Кирилл и его жена Анастасия заказали такси из Одинцова в Москву, так как Кириллу, ветерану СВО, нужно было посетить врача-протезиста.

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Комментарии
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Татьяна Романова
Помнится не так давно, по крайней мере в нынешнем веке, депутаты бурно обсуждали тему о запрете работы мигрантов в автоперевозках. И что? Кишка тонка? Чурбанское лобби победило? Единственный выход избавиться от черной плесени, это полный игнор, отказываться от поездок в такси и городском транспорте, если за рулем бахромы и насралло, вот тогда, возможно, наши барыги и задумаются.
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1 м.
Егор П
Пока в Госдуме есть лоббисты черножопых, никто ничего не закроет
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1 м.
Лебедев Андрей Юрьевич
Удавить надо было чурбана на рабочем месте.
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1 м.