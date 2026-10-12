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The Eurasia Daily news agency

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The Iranian Foreign Ministry recommended the US Secretary of State to raise his educational level

The Iranian Foreign Ministry recommended the US Secretary of State to raise his educational level

Iranian Foreign Ministry spokesman Esmail Bagai recommended that US Secretary of State Marco Rubio improve his educational level by familiarizing himself with Iranian poetry.

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