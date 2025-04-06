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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Костя Цзю – о выступлении Тима: «Он вернулся в титульную гонку. Если бы не технический нокаут, то был бы настоящий»

«Очень много хороших, положительных эмоций. Очень рад, что не остановился, не сломался после всей критики, после двух последних боев, которые он проиграл.

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