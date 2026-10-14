Репортаж Марьины Наумовой из Авдеевки, которая была освобождена более двух лет назад.Там уже живут люди, несмотря на все проблемы со светом и последствиями боев.
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