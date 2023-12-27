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Аграрный Комитет СФ продолжит работу по развитию системы агрострахования в 2024 году

Аграрный Комитет СФ продолжит работу по развитию системы агрострахования в 2024 году

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию продолжит в 2024 году работу по развитию системы агрострахования, - заявил председатель Комитета Александр Двойных на пресс-конференции 26 декабря.

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