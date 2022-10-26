Росавиация продлила режим ограничения полетов для 11 российских аэропортов

Улететь в аэропорты южной и центральной частей России по-прежнему нельзя, сообщает Росавиация. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.