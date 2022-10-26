Карелия.ньюс

11 подписчиков

Свежие комментарии

  • Евгений Барышев
    Поздравления от всей души!!!Жительница Карели...
  • geo1804
    а посадить новые деревья - не судьба ?Стало известно, в...
  • Россиянин
    9 лет и 3 лимона штрафа, тоже неплохо будет. Минус 9 лет жизни на тюремной баланде.Браконьеры на сне...

Росавиация продлила режим ограничения полетов для 11 российских аэропортов

Улететь в аэропорты южной и центральной частей России по-прежнему нельзя, сообщает Росавиация. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх