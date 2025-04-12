На Украине разозлились из-за итальянских учебников с российским Крымом

Вице-президент Союза украинских ассоциаций в Италии (NAU) и координатор инициативы Stop Propaganda Russa Елена Ким обнаружила, что в учебных пособиях по географии для итальянских школьников полуостров Крым изобразили как часть России.
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