Согласно информации, размещенной в официальном журнале Еврокомиссии, ЕС подготовил обновленную так называемую Арктическую стратегию, в рамках которой намеревается сформировать и нарастить собственные возможности в сфере ледокольного флота.
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