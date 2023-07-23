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Зампостпреда Китая при ООН Гэн Шуан призвал Россию и Украину возобновить мирные переговоры как можно скорее

Зампостпреда Китая при ООН Гэн Шуан призвал Россию и Украину возобновить мирные переговоры как можно скорее

Зампостпреда Китайской Народной Республики при Организации Объединенных Наций Гэн Шуан призвал Российскую Федерацию и Украину возобновить переговорный процесс по вопросу прекращения текущего конфликта как можно скорее.

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