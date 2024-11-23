Комитет госжилнадзора Ленобласти продолжает проверку потенциальных укрытий в многоквартирных домах

Ключевая цель – создать безопасные условия для жителей региона Комитет госжилнадзора Ленинградской области продолжает проверку подвальных помещений жилых домов на предмет соответствия статусу потенциальных укрытий.
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