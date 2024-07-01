В Новосибирске перекрыли канал нелегальной миграции

Федеральная служба безопасности пресекла канал нелегальной миграции в Новосибирске, двое из «легализованных» иностранцев организовали нарколабораторию с мефедроном на 110 миллионов рублей, передает ТАСС со ссылкой на региональное УФСБ России.
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