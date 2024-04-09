Китай готов сотрудничать с соседними странами для углубления интеграции интересов - МИД КНР

Пекин, 9 апреля /Синьхуа/ - Китай готов сотрудничать с соседними странами для углубления интеграции интересов, заявила в понедельник на очередной пресс-конференции официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин.
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