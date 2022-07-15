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«Барса» продлила Дембеле, новый Кубок России вместо Кубка РПЛ, «Спартак» поборется за чемпионство, Роналду не хочет в Саудовскую Аравию, а де Йонг – в «МЮ» и другие новости

1. Конец великой саги: «Барселона» продлила контракт с Дембеле до 2024 года. Зарплату французу урезали на 40%, но потери он сможет компенсировать бонусами.

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