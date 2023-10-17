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В Калужской области завершается строительство дома-интерната

В Калужской области завершается строительство дома-интерната

К концу года в Калужской области достроят дом-интернат для престарелых и инвалидов. Заместитель губернатора Калужской области Константин Горобцов вместе с министром труда и соцзащиты региона Павлом Коноваловым посетили стройплощадку филиала Новослободского дома-интерната для престарелых и инвалидов в поселке Думиничи, проверив ход выполнения работ.

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