В Калужской области завершается строительство дома-интерната

К концу года в Калужской области достроят дом-интернат для престарелых и инвалидов. Заместитель губернатора Калужской области Константин Горобцов вместе с министром труда и соцзащиты региона Павлом Коноваловым посетили стройплощадку филиала Новослободского дома-интерната для престарелых и инвалидов в поселке Думиничи, проверив ход выполнения работ.
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