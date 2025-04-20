Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Поздравление заместителя директора ФСИН России Александра Розина с Днем мобилизационного работника уголовно-исполнительной системы Российской Федерации

Поздравление заместителя директора ФСИН России Александра Розина с Днем мобилизационного работника уголовно-исполнительной системы Российской Федерации

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны! От имени Федеральной службы исполнения наказаний и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем мобилизационного работника уголовно-исполнительной системы Российской Федерации! Исторически дата празднования связана с созданием 20 апреля 1939 года в составе Народного комиссариата внутренних дел СССР Мобилизационного отдела.

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