Поздравление заместителя директора ФСИН России Александра Розина с Днем мобилизационного работника уголовно-исполнительной системы Российской Федерации

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны! От имени Федеральной службы исполнения наказаний и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем мобилизационного работника уголовно-исполнительной системы Российской Федерации! Исторически дата празднования связана с созданием 20 апреля 1939 года в составе Народного комиссариата внутренних дел СССР Мобилизационного отдела.