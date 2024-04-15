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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алонсо остался в «Астон Мартин», Сайнса связывают с «Мерседесом» и «Уильямсом», Виньялес уничтожил соперников по MotoGP в США и другие гоночные события недели

Спортс представляет дайджест ключевых событий «Формулы-1», Гран-при Америк MotoGP и других гоночных серий за прошедшую неделю.

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