С 16 октября 2023 года стартовала республиканская акция ´За безопасность вместе!´В целях повышения уровня безопасности населения, активизации пожарно-профилактической работы, анализа ее эффективности и оценки готовности территорий к осенне-зимнему пожароопасному периоду в период с 16 октября по 1 ноября пройдет республиканская акция по предупрежден .