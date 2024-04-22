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В США одобрили пакет помощи - и понеслось: Зачем Зеленский снова заговорил о мирных переговорах с Россией

В США одобрили пакет помощи - и понеслось: Зачем Зеленский снова заговорил о мирных переговорах с Россией

В США одобрили пакет военной помощи Киеву на 61 млрд долларов – Зеленский поспешил заверить всех, что в ближайшее время на Украину будут поставлены новые ракеты ATACMS, а после зачем-то начала рассказывать о возможности мирных переговоров с Россией – а вот зачем? Это главный вопрос.

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