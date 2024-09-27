Украинский беспилотник ранил двух мирных жителей в автобусе под Белгородом

Налет на гражданский автобус совершил беспилотный летательный аппарат украинских войск в селе Ясные Зори под Белгородом, 27 сентября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии