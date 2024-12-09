Исследование: болезни щитовидной железы могут привести к сердечным проблемам

Серьёзные риски сердечных заболеваний могут быть прямо связаны с проблемами в щитовидной железе.В настоящее время, заболевания щитовидной железы являются одной из самых распространённых проблем со здоровьем.
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