Новый автобусный маршрут в Семенове охватит несколько микрорайонов, включая остановку у школы на 1 000 мест

В Семенове планируется запустить автобусный маршрут, разработанный по предложениям жителей. Об этом сообщил глава округа Александр Песков в рамках прямого эфира Центра управления регионом Нижегородской области.
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