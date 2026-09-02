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КАНЧЕЛЬСКИС: Вокруг «Спартака» огромное количество вредителей, о победе в РПЛ речи нет – 3-4 место

КАНЧЕЛЬСКИС: Вокруг «Спартака» огромное количество вредителей, о победе в РПЛ речи нет – 3-4 место

- «Спартак» будет бороться за третье и за четвертое место, о победе в РПЛ нет речи, - считает бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис.

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