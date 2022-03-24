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Хорхе Масвидаля арестовали после нападения на Ковингтона

Полусредневес UFC Хорхе Масвидаль был арестован чуть менее чем через 48 часов после нападения на Колби Ковингтона возле ресторана в Майами.

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