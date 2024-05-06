Погода продолжает преподносить сюрпризы жителям Самарской области

Жители Самарской области сталкиваются с постоянными метеорологическими неожиданностями этой весной. Так, дневные температуры могут достигать отметки более 10 градусов, в то время как ночные значения способны понижаться, несмотря на текущие дневные тепла.
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