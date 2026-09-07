Зарплаты, условия, занятость. Алтай оказался в середине рейтинга по рынку труда

Среди сибирских регионов ниже всех находится Республика Тыва Алтайский край занял 60-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России с самой благополучной ситуацией на рынке труда, а Республика Алтай — 79-е, сообщает РИА Новости.
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