Зарплаты, условия, занятость. Алтай оказался в середине рейтинга по рынку труда

Среди сибирских регионов ниже всех находится Республика Тыва Алтайский край занял 60-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России с самой благополучной ситуацией на рынке труда, а Республика Алтай — 79-е, сообщает РИА Новости.