Водитель «буханки» не заметил женщину из-за снегопада

В Верхней Салде вечером 9 октября водитель автомобиля УАЗ-3741 сбил женщину, переходившую дорогу. Как сообщили в пресс-службе областной ГАИ, 41-летняя пострадавшая с различными травмами доставлена в ГАОУЗ СО ДГБ Нижнего Тагила.