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    Спасибо, продолжайте!100 величайших ба...

Стив Альбини (Steve Albini), пионер нойз-рока и инженер "In Utero", скончался в возрасте 61 года.

Стив Альбини (Steve Albini), пионер нойз-рока и инженер "In Utero", скончался в возрасте 61 года.

Помимо своей собственной работы с Big Black и Shellac, Альбини (Albini) также привнес свой абразивный саунд в классику альт-рока, такую как "Surfer Rosa" группы Pixies и "Rid of Me" Пи Джей Харви (PJ Harvey) Стив Альбини (Steve Albini), пионер нойз—рока в составе Big Black и Shellac, который также участвовал в создании нескольких величайших альбомов альтернативного рока всех времен, в том числе In Utero группы Nirvana и Surfer Rosa группы Pixies, скончался в возрасте 61 года.

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